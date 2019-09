Primavera, Pordenone-Milan 0-1: decide un gol di Brescianini

Un successo importante per la Primavera rossonera di Mister Giunti: a Pordenone, nella seconda giornata del campionato di Primavera 2, un gol del capitano Marco Brescianini regala la prima vittoria ufficiale della stagione. Dopo il pareggio casalingo al debutto contro lo Spezia, finalmente tre punti: decisivo, come detto, un grande sinistro del centrocampista rossonero al 19' del primo tempo. Sabato prossimo appuntamento al Centro Sportivo Vismara per la terza giornata contro il Venezia; prima però la Coppa Italia, mercoledì alle 15.00 contro la Sampdoria in trasferta.