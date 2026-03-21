Primavera, Renna: "Prestazione di alto livello, abbiamo cercato di venire qui a fare un buon calcio"

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Mister Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio odierno della Primavera contro la Juventus. Queste le sue parole nel post partita di Vinovo, partita terminata 1-1 con rete di Domnitei:

Sulla partita:

“Prestazione di alto livello. Abbiamo avuto 2-3 palle gol ad inizio partita nitide, è stato molto bravo il portiere. Poi forse abbiamo subito nell’unica occasione loro. Poi c’è stata una grande occasione e l’abbiamo ripresa”.

Non è mai facile giocare contro la Juve… Come l’hai preparata psicologicamente la partita?

“L’abbiamo preparata sempre allo stesso modo, con i nostri principi, cercando di venire qui a fare un buon calcio. È un momento in cui i ragazzi stanno imparando anche cosa significa guardare la classifica oltre che il gioco. Quindi sono soddisfatto, alla fine nelle difficoltà riusciamo tranquillamente ad uscirne, non solo col gioco ma anche soffrendo. Ma devo dire che anche nel secondo tempo è stata una partita dove meritavamo il vantaggio in più di un’occasione. Loro hanno fatto l’arrembaggio finale per cercare di vincerla quindi sono contento perché ci siamo difesi anche bene”.

Oggi Bouyer ha fatto veramente una grande parata…

“Non mi piace parlare dei singoli, però ha fatto una prestazione, al di la della parata che è stata molto bella, veramente eccellente. Ha gestito bene tutti quei palloni che andavano gestiti, ha cercato sempre di giocarla con i piedi ed è quello che vogliamo noi per cercare di farli migliorare sotto questo aspetto”.