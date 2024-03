Primavera: tra poco Milan-Real Madrid al Vismara: Jimenez, infortunato, presente in tribuna

Come riportato in precedenza sul nostro sito (CLICCA QUI) Arrivano brutte notizie sul fronte infortuni, con protagonista purtroppo il giovane terzino spagnolo classe 2005, Alex Jimenez. Infatti, il difensore rossonero ma ancora di proprietà del Real Madrid, ha subito un infortunio lunedì durante l'allenamento con la Primavera di Abate, in attesa di accertamenti, il terzino spagnolo non sarà disponibile per le prossime partite.

In merito alla sfida di Youth League di questo pomeriggio al Vismara contro il Real Madrid, il numero 74 rossonero è comunque presente in tribuna ad assistere al match tra le sue due squadre (i Blancos, che detengono il cartellino dello spagnolo) e il Milan (attualmente la sua casa).