Primavera, vittoria importante contro lo Spezia firmata Tonin e Capanni

Il Milan primavera non si ferma più. Quest'oggi nell'importante match contro lo Spezia, la formazione di Federico Giunti ha ottenuto la sua ottava viittoria consecutiva al termine di una partita letteralmente dominata. La sfida, terminata per 3-0 a favore dei rossoneri, è stata aperta dal grande destro sotto la traversa di Capanni che con questo gol raggiunge la cifra di 5 reti nelle ultime sette partite. Al riposo si va sull'1-0 per Maldini e compagni che concretizzano e chiudono la partita nella ripresa grazie ad un'importantissima doppietta di Tonin. Il centravanti rossonero prima infila su cross di Olzer e poi chiude il match su imbeccata di Mionic. Con questa vittoria il Milan va a +6 sul Verona, vittorioso per 4-3 sulla Cremonese.