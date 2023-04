Settore Giovanile, i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Ultima giornata di stagione regolare con vittoria per l'Under 17 di Lantignotti: i rossoneri, già certi del 2° posto nel girone, battono 3-2 in trasferta il Brescia e arrivano nel migliore dei modi alla fase a eliminazione diretta che assegnerà lo Scudetto di categoria. Un bel successo come i due raccolti da U17 e U15 femminili, che proseguono a vele spiegate il loro cammino nella fase interregionale. Cade in casa l'Under 18 contro il Parma, mentre la Primavera femminile viene fermata sul pari dal Sassuolo: le ragazze di Corti scivolano al 2° posto, a -1 dalla Juventus (ultima giornata domenica 30, sul campo del Parma), e ora guardano al sorteggio di mercoledì 26 che determinerà abbinamenti e orari delle Final Four Scudetto di maggio.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: Youth League (Semifinale), Hajduk Spalato-Milan 3-1 (37'st Zeroli)

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo 2-2 (1' Renzotti, 17' Donolato)

UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Parma 1-3 (36' Tavernaro)

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Brescia-Milan 2-3 (15' Tezzele, 1'st Di Siena, 31'st Scotti)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Jesina 6-0 (22' Zanisi; 31' e 42' Longobardi; 34' Minnei; 18'st e 30'st Lupatini)

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Hellas Verona 3-2 (Stendardi x2, Di Falco)

UNDER 10: 9ª giornata, Milan-Accademia Inter 2-1 (Ruggeri, Gambarotto)

UNDER 10: recupero, Franco Scarioni-Milan 4-3 (Bernasconi, Facchi, Gambarotto)

UNDER 9: 9ª giornata, Centro Schiaffino-Milan 0-9 (Boriani x3; De Chiara x2; Zaza x2; Guerci, Portanova)

UNDER 9: recupero, Milan-Rhodense 16-3 (Boriani x5; Palotta x4; Zaza x4; Campus; Ilardi; Portanova)