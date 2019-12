Settore giovanile, i risultati del weekend: Primavera campione d'inverno

Prosegue incessante la marcia della Primavera di Mister Giunti: settima vittoria consecutiva, 1-2 in trasferta sull'Udinese, e vetta della classifica ulteriormente rafforzata: al termine del girone d'andata, i rossoneri sono "campioni d'inverno" con 6 punti di vantaggio sull'Hellas Verona. Dopo il Derby perso, ritrova il sorriso l'U15, che vince con ampio margine contro la Cremonese, 4-0. Pareggia in rimonta l'U18, perde invece l'U17 sempre al Vismara. Vittorie a valanga per le squadre femminili, mentre cade l'U14 maschile in casa contro il Brescia.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 7 DICEMBRE

PRIMAVERA: 11° giornata, Udinese-Milan 1-2

U13: 12° giornata, Milan-Feralpisalò 4-0

U12: 10° giornata, Milan-Atletico 6-0

U10: 10° giornata, Milan-Franco Scarioni 4-0

U9: 10° giornata, Baranzatese-Milan 2-3

U13 FEMMINILE: 10° giornata, Cesano Boscone-Milan 0-4

U10 FEMMINILE: 10° giornata, Villapizzone-Milan 1-12

DOMENICA 8 DICEMBRE

U18: 9° giornata, Milan-Sassuolo 3-3

U17: 12° giornata, Milan-Atalanta 1-4

U15: 13° giornata, Milan-Cremonese 4-0

U14: 12° giornata, Milan-Brescia 1-2

U11: recupero 9° giornata, Milan-Acc. Inter 2-0

U17 FEMMINILE: 13° giornata, Milan-Cremonese 10-0

U15 FEMMINILE: 12° giornata, Vigevano-Milan 0-10

U11 FEMMINILE: 10° giornata, Sesto San Giovanni-Milan 3-0