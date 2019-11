Settore giovanile, il programma del weekend: la Primavera affronta la Virtus Entella

Di nuovo in campo le squadre del settore giovanile. Dopo la vittoria esterna sul Brescia nella scorsa giornata di campionato, la Primavera di Mister Giunti, per confermarsi capolista, affronterà al Vismara la Virtus Entella, reduce dal pareggio casalingo con il Pordenone. Tornano anche gli U18, dopo il turno di riposo, che saranno impegnati nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Domenica protagoniste le formazioni U16 e U15 in campo per il Derby, in seguito alle vittorie dello scorso weekend di entrambe le formazioni contro il Pordenone.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND:

SABATO 30 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 10° giornata, Milan-Virtus Entella, ore 14.30 – CS Vismara

U12: 9° giornata, Sedriano-Milan, ore 14.00 – CS Comunale, Sedriano

U10: 9° giornata, Villa-Milan, ore 14.20 – CS Comunale G. Mauro, Milano

U9: 9° giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 – CS Vismara

U11 FEMMINILE: 9° giornata, Basiglio-Milan – CS Comunale, Basiglio (MI)

U10 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Iris 1914, ore 15.00 – CS Vismara

DOMENICA 1 DICEMBRE

U18: 7° giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 – CS Bortolotti, Ciserano Zingonia (BG)

U17: 11° giornata, SPAL-Milan, ore 11.00 – CS G.B. Fabbri, Ferrara

U16: 12° giornata, Inter-Milan, ore 14.00 - "Suning Youth Development Centre", Milano

U15: 12° giornata, Inter-Milan, ore 12.00 – CS Enotria, Milano

U14: 11° giornata, Lecco-Milan, ore 9.30 – CS Pietro Rossini, Briosco

U13: 11° giornata, Brescia-Milan, ore 10.00 – CS San Filippo, Brescia

U17 FEMMINILE: 12° giornata, Riozzese-Milan, ore 10.00 – CS Comunale, Verro al Lambro

U15 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Tabiago, ore 10.30 – CS Vismara

U13 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Locate, ore 10.30 – CS Vismara