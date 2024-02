Youth League, ecco quando si giocherà l'ottavo di finale. Sorteggio domani

Il Milan Primavera è pronto a tuffarsi nuovamente nell'esperienza della Youth League. Domani alle ore 13 ci saranno i sorteggi, con il Diavolo che è testa di serie. Le gare degli ottavi di finale, che si disputeranno in gara secca e in casa della testa di serie, si giocheranno tra il 27 e il 28 febbraio. Secondo il regolamento, se dopo i 90 minuti vige ancora la parità, la gara va direttamente ai calci di rigore. Lo stesso schema si ripeterà per i quarti di finale (12-13 marzo). Per la final four (19 aprile semifinali e 22 aprile finale) il regolamento e lo stesso ma le gare, come l'anno scorso, si giocheranno in una località unica.

Le possibili avversarie del Milan saranno: AZ Alkmaar (NED, domestic champions path, holders)

Bayern München (GER, Group A runners-up)

Braga (POR, Group C runners-up)

Lipsia (GER, Group G runners-up)

Mainz (GER, domestic champions path)

Nantes (FRA, domestic champions path)

Olympiacos (GRE, domestic champions path)

Žilina (SVK, domestic champions path)

Il sorteggio è in programma venerdì 9 febbraio alle ore 13.