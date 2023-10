Youth League, la classifica del Girone F dopo due giornate: Milan in vetta da solo a punteggio pieno

vedi letture

Importante vittoria per il Milan in Youth League: i ragazzi di Ignazio Abate si sono infatti imposti 2-1 in casa del Borussia Dortmund, un successo che proietta i rossoneri da soli in vetta alla classifica a 6 punti. Per il Diavolo decisive le reti nel primo tempo di Diego Sia e Kevin Zeroli, di Brunner la rete tedesca in chiusura di match. Nell'altra sfida valida per la seconda giornata del Girone F, il PSG ha vinto 1-0 in casa del Newcastle.

Di seguito la classifica:

Milan 6

Borussia Dortmund 3

PSG 3

Newcastle 0