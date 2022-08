Zeroli e il successo sul Cesena: "Abbiamo preso l'insegnamento delle prime due partite"

MilanNews.it

Intervistato ai canali ufficiali del Milan, Kevin Zeroli ha commentato il successo dei rossoneri contro il Cesena: "Abbiamo fatto una bella partita però, in certe circostanze, abbiamo perso le distanze e abbiamo abbassato i ritmi. Dobbiamo migliorare in questo durante la settimana. Siamo molto contenti per questi primi tre punti, li aspettavamo tanto. Abbiamo preso l'insegnamento delle prime due partite, ora dobbiamo andare avanti così."