Zeroli mattatore in Youth League: sesto gol europeo in carriera

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla vittoria del Milan Primavera negli ottavi di finale di Youth League. I rossoneri hanno superato i portoghesi dello Sporting Braga ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-2. Per i rossoneri, che giocheranno ai quarti di finale contro il Real Madrid, in gol sono andati Diego Sia e Kevin Zeroli, che tornava titolare in Primavera dopo diverso tempo tra permanenza in prima squadra e infortuni.

Kevin Zeroli ha un feeling davvero speciale con la competizione giovanile europea. Il capitano della Primavera rossonera infatti ha centrato il sesto gol della carriera in Youth League, in appena 15 partite disputate. In questa stagione è il quarto gol in Europa, dopo quelli segnati al Newcastle e al Dortmund nella gara di andata e ritorno. L'anno scorso segnò sempre agli ottavi contro il Rukh Lviv e nella semifinale contro l'Hajduk Spalato. Ieri ha realizzato anche il rigore decisivo.