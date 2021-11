A. Bianchi: "Il Milan viaggia forte e il Napoli è fortissimo"

Alessandro Bianchi, ex giocatore di Cesena e Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto: "È vero che il campionato è ancora lungo, ma è chiaro che se l’Inter non batte il Napoli diventa poi molto complicato accorciare le distanze in classifica. Il Milan viaggia forte e questo Napoli secondo me è fortissimo: non me lo aspettavo così competitivo, bravo Spalletti a tirare fuori il meglio da una rosa comunque forte e completa, dove Osimhen fa tutta la differenza del mondo e la squadra gioca un gran calcio".