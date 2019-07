A. Marques su Duarte: "Vicino a Romagnoli può diventare un top player"

Ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", il giornalista esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques, ha rilasciato queste parole su Leo Duarte, difensore del Flamengo in procinto a trasferirsi al Milan: "Duarte, negli ultimi 2 mesi, non ha fatto benissimo per problemi fisici. E' una scommessa che ci può stare a 10 milioni. Non è bello da vedere come Thiago Silva, ma è molto agressivo. Vicino a Romagnoli può diventare un top player".