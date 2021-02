Abatantuono sul Milan: "Panchina corta, Ibra non basta. Fortunati ad avere Pioli"

Tuttosport ha intervistato il noto attore e tifoso del Milan, Diego Abatantuono, il quale ha parlato anche del derby di Coppa Italia: "Intanto ci mancavano sei titolari, poi per colpa di quella testa di cavolo di Ibra, siamo rimasti in inferiorità numerica. Noi non siamo l’Inter, non abbiamo il loro organico e la nostra panchina è troppo corta. Sì d’accordo, ci saremo anche rafforzati in alcuni reparti, però quando si parla di rafforzare una squadra, mi riferisco all’acquisto di grandi nomi. Con tutto il rispetto per i nostri nuovi giocatori, al Milan manca ancora una presenza predominante".

"Ibra è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico - ha affermato Abatantuono - però, fino ad ora, per un motivo o l’altro, non ha giocato sempre. Se la società acquistasse un altro fuoriclasse, allora potremo pensare concretamente in grande. Sicuramente la squadra sta facendo ancor meglio dei pronostici, ha un bel gioco e poi, quel fenomeno di Pioli, sa sempre come districarsi dai problemi. Siamo fortunati ad avere un tecnico del genere. Scudetto? Porsi degli obiettivi importanti serve ad avvicinarti a questi, però dietro a noi abbiamo squadre troppo brave, che possono farci lo sgambetto in ogni secondo".