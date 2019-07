Abate: "Mi piacerebbe tornare al Milan, magari da ds"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate, fra le altre cose, ha parlato anche del suo futuro: "So che ci sono molti interessamenti, soprattutto in Italia, ma non solo. Non scarto a priori l’estero, anzi. Deciderò in base al progetto, voglio competere per vincere e rimettermi subito in gioco. Spero di trovare qualcosa di travolgente. Di nuovo al Milan da dirigente? Solo un folle direbbe di no. Ma prima, come dice Rino, bisogna mangiarne di pagnotte. Più che sul campo mi vedo dietro la scrivania, magari come d.s.".