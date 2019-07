Abate su Gattuso: "È un amico, a fine stagione era stremato"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate, fra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra e allenatore: "Chiaro, avrei voluto giocare di più, anche perché mi sentivo e mi sento benissimo sia a livello mentale, sia fisico, ma ho sempre privilegiato l’interesse del gruppo. Rino era e resta un amico, per me è un modello da quando ero un ragazzino. Mi spiace che se ne sia andato, ma a fine stagione l’ho visto davvero stremato. Ha dato il mille per cento, ci ha portato a un passo dalla Champions, ha plasmato un gruppo vero in cui tutti lo seguivano. Magari i programmi del club non rispecchiavano le sue idee. So solo che lungo la stagione è migliorato tanto nella gestione del gruppo e delle pressioni".