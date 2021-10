Accardi: "Scudetto? Se lo giocheranno Milan, Napoli, Inter e Juve"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato anche della corsa Scudetto: "Su chi punto? È prematuro parlarne. Ma Milan, Napoli, Inter e Juve se la giocheranno fino alla fine". Nonostante l’evidente in ritardo in classifica, dunque, Accardi mette dentro anche la Juventus: "Tornerà in pista - ha affermato - Allegri risolverà la situazione".