Adani: "Il Milan conosce la propria direzione. Ko accettabile, non lo sarebbe un cambio di rotta"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani, ex difensore e ora opinionista Rai, ha commentato così il pareggiò del Milan a Udine, che ha perso l'occasione: "Si, ma conosce la propria direzione: i passi falsi esistono, gli avversari anche, e oggi non è così scontato battere le "medie" che ti sanno mettere in difficoltà. Un ko può essere accettabile, non lo sarebbe un cambio di rotta, ma il Milan non tradirà il percorso che ha fatto".