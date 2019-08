Ag. Castillejo: "Samu resta al Milan, farà grandi cose in rossonero"

Ai microfoni di calciomercato.com, Rafa Zurro, agente che cura gli interessi di Samu Castillejo insieme a Manolo Quilon, ha parlato così del futuro dello spagnolo: "Si sta trovando molto bene con Giampaolo, è concentrato per questa nuova stagione in rossonero. Vuole dare il massimo. Seconda punta? Fa quello che gli chiede l'allenatore. Le voci sul Villarreal? Quilon ha spiegato tutto molto bene di recente: Samu resta al Milan. Ritorno in Spagna? Non rientra nei nostri programmi. Come ha detto anche Quilon, Castillejo farà grandi cose al Milan".