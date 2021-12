Ag. Daniel Maldini: "Dove lo immagino in futuro? Sempre al Milan"

Giuseppe Riso, agente di Daniel Maldini, ha parlato così a Tuttosport del giovane attaccante rossonero: "Si gestisce esattamente come gli altri ragazzi. Daniel ha la fortuna di avere un esempio come Paolo in casa e sicuramente è un bell’aiuto. Ma Paolo Maldini è molto rigoroso nello scindere il ruolo di papà da quello di dirigente del Milan. Dove lo immagino in futuro? Sempre al Milan".