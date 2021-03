Ag. Hamsik: "Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juve"

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Allegri con Hamsik al Napoli? Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juve, quindi non si sa mai. Penso che se De Laurentiis lo vuole e lo chiama lui non saprà dire di no a un ritorno al Napoli. Per lui Napoli è una seconda casa e non ci sono dubbi" riporta tuttonapoli.net.