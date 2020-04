Ag. Simakan: "Piace a tanti, ma il Milan è il Milan e Maldini è Maldini"

Come riportato nei giorni scorsi da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione), il Milan avrebbe messo gli occhi su Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 del Strasburgo. Il suo agente, Badou Sambagué, intervistato da calciomercato.it, ha parlato così del futuro del suo assistito: "Ci sono molti club interessati a Simakan sin dallo scorso inverno: squadre francesi, italiane, tedesche, inglesi e spagnole. Ma Mohamed non ha fretta: sa che deve sempre fare un passo alla volta in modo intelligente. Prezzo? Non sono sicuro delle condizioni alle quali lo Strasburgo sia disposto a cederlo perché credono molto in lui e quindi non sarà facile convincerli a venderlo. In quale campionato preferirebbe giocare? Più del Paese è importante il progetto: può essere in Serie A, in Bundesliga o in Premier League. Sappiamo che quando sei un difensore centrale, l'Italia è una delle migliori scuole per un calciatore. E poi il Milan è il Milan e Maldini è Maldini... Due grandi nomi".