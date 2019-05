Ag. Simic a MN: "In contatto con diversi club, ma aspetteremo il Milan"

Milan Martinovic, agente di Stefan Simic, difensore in prestito dal Milan al Frosinone, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del futuro del proprio assistito: "Siamo in contatto con diversi club in Inghilterra, Germania e Spagna, ma non solo. Ci sono anche squadre che non appartengono alle prime cinque leghe europee, come la Grecia ad esempio. Ci sono sondaggi, interessamenti, ma abbiamo deciso di parlare prima con il Milan per prendere la migliore decisione in accordo con la società rossonera".