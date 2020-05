Ag. Thiago Silva: "Nessun contatto con il Milan, ma se dovesse andar via dal PSG..."

Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha parlato così del futuro del difensore del PSG ai microfoni di calciomercato.it: "Fino a quando non verrà deciso se la Champions League andrà avanti, oppure no, tutto sarà bloccato e non affronteremo altri discorsi. Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se dovesse andar via dal Psg, la Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro".