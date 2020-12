Ag. Tonali: "Sandro al Milan, un affare tutt’altro che semplice. La cosa più difficile..."

Il procuratore di Sandro Tonali, Giuseppe Bozzo, intervistato da Tuttosport, è tornato sulla trattativa che ha portato il centrocampista al Milan. Ecco le sue parole: "È stato un affare da 35 milioni di euro, tutt’altro che semplice. L’aspetto più difficile è stato riuscire a far digerire al presidente Cellino, il quale aveva in mano offerte di altre società, che Sandro voleva andare a tutti i costi al Milan e che i rossoneri potevano impostare l’operazione soltanto in prestito con diritto di riscatto. La volontà di Sandro, che sognava di giocare con la squadra del cuore, ha fatto la differenza. Cellino si è dimostrato comprensivo, ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio del ragazzo. Quanto sono state vicine Juve e Inter? Molto. Poi, per un motivo o per l’altro, a partire dalla volontà di Sandro, l’ha spuntata il Milan".