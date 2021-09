Ag. van de Beek: "Offerte da Italia, Germania e Inghilterra. Delusi ma lo United ci conta"

Acquistato la scorsa estate per 45 milioni, Donny van de Beek non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava nel Manchester United. Più volte si è parlato di una cessione del nazionale olandese, ma sembra che i Red Devils contino su di lui. Il suo agente Sjaak Swart, infatti, ha rivelato che gli inglesi hanno deciso di tenere il giocatore nonostante "ci fosse grande interesse da Italia, Germania e Inghilterra, quindi sembrava che potesse partire. Ma ci voleva la collaborazione del club e così non è stato", ha detto al Daily Mail. Una decisione che lo ha “ deluso, ma che potrebbe significare che avrà le sue possibilità, ma questo sarà chiaro a tempo debito. Abbiamo piena fiducia".