Intervenuto ai microfoni di Radio radio pomeriggio, Stefano Agresti ha parlato dell'assenza di Donnarumma. Queste le sue parole: “Il Milan ha un sostituto per il portiere. Donnarumma meglio averlo che no, ma se fosse mancato Romagnoli o Ibra avresti pagato qualcosa. Quella di Donnarumma è un’assenza potenzialmente grave, ma non come le altre.”