Albertini: "I derby sono partite che vanno al di là dei tre punti"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato delle sensazioni in vista del derby. Queste le sue parole: "Sono partite che mi auguro che i calciatori possano capire bene che cosa rappresenta per i tifosi. Sono partite che vanno al di là dei tre punti ed è questo la bellezza del nostro calcio. So cosa vuol dire per un tifoso l'importanza del derby e anche se è il primo derby per qualcuno o anche se magari non sono tifosi di quella squadra, mi auguro possano capire l'importanza di questa partita"