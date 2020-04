Albertini: "Il governo deve dire al calcio se può ricominciare o meno"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Fino ad oggi si è deciso dquello che non si può fare, mentre il calcio adesso avrebbe bisogno di sapere quello che si può fare. Dovrebbe capire se il 3 maggio si potranno riprendere gli allenamenti. Il calcio non è un mondo a parte, specie in una situazione del genere. Chi ha il monitoraggio della situazione deve cominciare a pensare se possiamo o meno ricominciare. Il calcio sta cercando di farsi trovare pronto per riprendere ma è al tempo stesso pronto anche eventualmente a fermarsi. Il governo deve dirci se possiamo ricominciare, come il resto della aziende. Oggi il mondo del calcio sta cercando di confrontarsi anche con gli altri sport."