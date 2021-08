Albertini: "Mi aspetto un Milan spavaldo. Mercato? Spero non sia finito"

L’ex rossonero Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, ovviamente, ha parlato della squadra di Pioli, impegnata domani sera contro la Sampdoria: "Al Milan chiedo di stupirmi ancora. Mi aspetto una squadra spavalda anche in Champions, come l’Atalanta di questi anni. Sarà un campionato incerto. Juve e Inter sono leggermente davanti, ma tutto è possibile. Il Milan, per vincere, dovrà ripetere una stagione straordinaria. Si sono mossi bene sul mercato, ma spero non sia finita qui. Mancano un trequartista e un mediano".