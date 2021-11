Albertini: "Simeone? Il gioco di Pioli mi diverte di più"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex di Milan e Atletico Madrid, ha parlato di Pioli e Simeone in vista del confronto di domani sera a Madrid: "Simeone ha ottenuto risultati importanti, Pioli sta costruendo per arrivarci. In ogni caso, quando vedi giocare le loro squadre riconosci un marchio di fabbrica, è il loro successo più bello. Se devo scegliere tra i due stili, il gioco di Pioli mi diverte di più...".