Albertini: sul Milan: "Scudetto? Può essere l’anno giusto"

Dalle pagine di Tuttosport, Demetrio Albertini ha parlato del Milan di Pioli: Sul: "Non dobbiamo valutare solo queste prime partite di campionato ma dobbiamo sommare quel percorso che ha fatto in tutto l’anno solare con grande continuità di rendimento. Non è più una sorpresa quello che sta facendo il Milan. Sulla carta sicuramente non è la squadra più forte ma non lo eravamo nemmeno noi nel ’99 poi ci siamo trovati in primavera a poterci giocare lo scudetto ed è andata bene. I giocatori devono essere consapevoli che potrebbe essere l’anno giusto. Puntare al massimo è stato uno degli insegnamenti di Berlusconi. Un insegnamento che va trasferito a questi ragazzi. Conterà la gestione dei momenti di difficoltà che in una stagione tutte le squadre prima o poi devono affrontare. E farlo con 4-5 punti di vantaggio è meglio. Il Milan in vetta è tanto che non lo vedevamo. Non vedo il motivo di non porsi limiti. Poi alla fine del campionato valuteremo quello che il Milan avrà fatto sapendo che potrà vincerlo come potrà perderlo. Se tu punti allo scudetto mediamente in Champions ci puoi arrivare".