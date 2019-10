Albertini sull'esonero di Giampaolo: "Aveva bisogno di tempo"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Demetrio Albertini ha parlato anche dell’esonero di Giampaolo: "Da fuori è sempre difficile giudicare. Nel momento in cui prendi Giampaolo e pensi di avere un certo tipo di allenatore devi dargli tempo. E sette partite sono poche per pensare di imporre un certo metodo di lavoro. Forse però si sono trovati di fronte a una realtà diversa rispetto a quanto si aspettavano e hanno pensato di cambiare. Quando va via un allenatore, oltre che un dispiacere, è una sconfitta per tutti. Perché, quando si programma un percorso, bisogna fare tutto il possibile per seguirlo. Evidentemente con Giampaolo sono sorti problemi che non erano stati messi in preventivo, di cui però non sono a conoscenza, che hanno costretto il Milan a cambiare. Lo stesso si può dire per la scelta di non tenere Gattuso alla fine dell’ultima stagione".