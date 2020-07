Albertini sulla conferma di Pioli: "Ha dimostrato di meritare il Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: "Ha dimostrato di meritare il Milan. Muovendosi alla perfezione nella più complicata delle situazioni. Il merito principale di Pioli è l’aver compattato la squadra facendola sua nel momento più delicato. Ve lo dice l’Albertini calciatore: quando la fiducia della società viene meno a stagione in corso, è facile che tutto in uno spogliatoio si sfaldi in un attimo, e per Pioli il rischio era altissimo. Il lockdown avrebbe potuto cristallizzare tutto, invece lui ne ha tirato fuori il meglio. Bravo lui, ma anche i giocatori, hanno dimostrato maturità. E ovviamente Maldini: il suo peso si è sentito tantissimo".