Albertini: "Tra i ricordi più belli della mia carriera l'annata del 94' dove vinsi Champions e scudetto con il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato dei più bei ricordi nella sua carriera. Queste le sue parole: "Tra i ricordi più belli sicuramente ci sono l'annata del 94 in cui vinco la Champions League, lo scudetto e poi la sfortuna di perdere una finale del mondiale ai rigori. Tra gli altri ricordi metto la partita d'addio in cui molti ex compagni, che hanno dimostrato tanto in spogliatoio, hanno voluto essere presenti e dove siamo riusciti a riempire San Siro. Tra i ricordi più brutti metto la sconfitta dell'Europeo del 2000, ancora più brutta forse di quella del 94' perchè l'ho vissuta da giocatore più maturo e da protagonista.