All. Borgosesia su Omoregbe: "Ricorda Leao. Quando parte in velocità non lo prendi mai"

Il Milan è sempre attento al mercato dei giovani talenti e per questo ha messo gli occhi su Bob Murphy Omoregbe, attaccante esterno classe 2003 del Borgosesia. Il suo attuale allenatore Manuel Lunardon ha parlato così di lui a NicoloSchira.com: "È un attaccante classe 2003, un talento puro. Oltre al giocatore ci tengo a sottolineare il ragazzo perbene che è. Bobby si fa voler bene da tutti: quello che mi impressiona negli allenamenti è la sua voglia di lavorare e migliorarsi sempre. Spesso tanti suoi coetanei sono immaturi, lui invece è molto professionale e giudizioso. Sul campo non si risparmia mai: non è un fannullone e si allena bene. Il suo punto di forza è lo spunto, la progressione palla al piede e il dribbling sono le sue armi migliori. Quando parte in velocità palla al piede, non lo prendi mai... Deve migliorare invece nella primissima giocata quando gli arriva la palla nella costruzione del gioco. A chi assomiglia? Dico Leao, che tra l’altro piace tantissimo a Bobby. Il portoghese è ancora più tecnico, ma con i dovuti paragoni rivedo certe cose di Bobby in Leao. Entrambi hanno un grande strapotere fisico abbinato a una velocità fuori dal comune. Fisicamente Bobby deve ancora formarsi".