Amauri: "Era tutto fatto con il Milan nel 2011, non so per quale motivo quella trattativa non si è chiusa"

Amauri, ex attaccante di Palermo, Juventus e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha raccontato di essere stato vicino al trasferimento al Milan. Ecco le sue parole:

C'è anche una breve parentesi alla Fiorentina. Non fortunatissima, ma che sulla storia del campionato 2011-12 fu fondamentale: il tuo gol al Milan la vigilia di Pasqua valse il sorpasso in testa della Juve, che andrà a vincere il primo dei nove scudetti consecutivi.

"Cassano mi ha massacrato per quel gol (ride, ndr). E pensare che avrei dovuto giocare al Milan in quella stagione, era tutto fatti e avevo già parlato con Galliani. Non so per quale motivo quella trattativa non si è chiusa. Per non stare 6 mesi senza giocare accetto la chiamata della Fiorentina che era in un momento di difficoltà. È arrivata questa partita, ho segnato e ail resto è storia. Finito il campionato sono andato in Brasile e chi ritrovo in aereo? Galliani (ride, ndr)".

Potevi andare al Milan anche nel 2008...

"Arrivò troppo tardi. Dicevano che mi voleva Ancelotti ma ormai era fatta da tempo con la Juve, io non lo sapevo ma i club erano già d'accordo. Mi contattò anche la Roma ma fu importante la discriminante della Champions, che volevo giocare avendovi solo giocato i preliminari col Chievo".