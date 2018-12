Ambrosini a Sky: "Milan quarto? Nessuna sorpresa, in linea col progetto. Necessaria una terza punta"

Nel corso della serata di Sky Sport 24, l'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così del periodo del Milan: "Non mi sorprende la classifica, è in linea con il programma della società e con i valori della rosa. È vero, sono in piena emergenza ormai da mesi, ma stan facendo di necessità virtù e si stanno compattando al massimo, gli manca solo di ritrovare il vero Higuaín. Ancora non è sereno mentalmente, quindi il corpo non risponde al massimo, aggiungendo poi i dolori alla schiena che continuano a tormentarlo. Anche se una terza punta serve dal mercato, e si è visto domenica quando aveva bisogno di più peso davanti e non aveva sostituti all'altezza in panchina".