Ambrosini: "Ibrahimovic e Kjaer i top del Milan nel 2021, non ci sono flop"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato dei top e dei flop del 2021 del Milan. Queste le sue parole: “Ibrahimović ha determinato la crescita di tutti gli altri, impossibile non citarlo. E anche Kjær, per tutto ciò a cui ha contribuito in maniera silenziosa. Sul flop passo: se analizziamo l’arco dell’anno solare, direi proprio che non c’è”.