Ambrosini: "Il Milan gioca meglio della Juve, Pioli allenatore moderno"

L’ex centrocampista e capitano rossonero, Massimo Ambrosini, ha rilasciato un’intervista a Milan TV, in vista del big match di domani a San Siro.

Sui suoi Milan-Juve: "La rivalità era forte, quando si andava a giocar da loro, al vecchio Delle Alpi. Eravamo amici, ci conoscevamo, ma quando di giocava contro la voglia era grossa".

Sulla super sfida di domani: "È difficile da decifrare dal punto di vista emotivo".

Sulla Juventus: "La prestazione di Dybala, visto il momento, può condizionare molto. È il giocatore più forte della Juve e quindi condiziona la prestazione della squadra, in questo momento ha qualcosa da voler far vedere, ha una spinta in più".

Sul Milan: "Indubbiamente gioca meglio della Juve, lo ha dimostrato. Ha un collettivo superiore in termini di impianto di gioco. Deve essere in grado di tramutare la rabbia un orgoglio, prestazione e gioco. Il Milan ha sempre giocato bene, raramente non l’ha fatto, e quando è riuscito a limitare alcune disattenzioni ha fatto subire costantemente il proprio gioco agli altri. Immagino che sia così, come tipo di impostazione, la partita di domenica".

Su Pioli: "Mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui, perché rappresenta la modernità dell’allenatore di oggi. I tecnici di un tempo erano diversi, il calcio era concepito in maniera differente quando c’ero io. Mi sarebbe piaciuto vedere come faceva muovere i giocatori in campo, quindi sì: mi sarei fatto allenare molto volentieri da Pioli".