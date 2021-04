Ambrosini: "Il Milan si sarebbe meritato di vivere più serenamente questo finale"

Massimo Ambrosini si è così espresso a SkySport nel pre partita di Lazio-Milan sulla corsa Champions: "Se il Milan non fosse incampato in casa in alcuni approcci non fatti bene non sarebbe qui adesso in questa sitazione. Si sarebbe meritato, per il percorso che ha fatto e per ciò che ha mostrato, qualche punto in più per vivere più serenamente questo finale di campionato. L'ultima partita è stata quella 'meno meritata': il Milan per 60 minuti ha giocato meglio del Sassuolo, con un'idea tattica diversa. Poi ci sono gli episodi, ci sono le assenze: se all'inizio il Milan era riuscito a sopperire, oggi si fa decisamente più fatica".