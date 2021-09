Ambrosini: "Messias ha qualità e fame, da Diaz mi aspetto un exploit"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, tra le altre cose, ha parlato anche di Messias: "Non arriva per cambiare il Milan, ma si inserisce in un contesto già consolidato in cui può fare non bene ma benissimo. Ha qualità e fame. Da chi mi aspetta l’exploit? Per il ruolo che ha, per le responsabilità che impone, dico Diaz. E’ partito bene, può dare al Milan quel qualcosa in più".