Ambrosini: "Per una squadra a calcetto prendo Abbiati, Brocchi, Seedorf e Gattuso"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato di chi sceglierebbe tra gli ex compagni per una partita a calcetto Questa la domanda e la risposta:

Sui compagni ideali per una partita di calcetto:

"Prendo Rino, come portiere ci metto Dida, anzi Abbiati, perchè è più grosso e copre tutta la porta. Un grande giocatore di calcetto è Cristian Brocchi, perchè quando calciava faceva sempre gol. Non ci metto Pirlo, perchè non ce lo vedo bene a calcetto. Ci metto Clarence (Seedorf, ndr), perchè con quelle gambe riesce a far sempre gol. Pirlo lo metto a fare l'allenatore, che vuol fare quello".