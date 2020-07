Ambrosini risponde a Chiellini: "Shevchenko è stato speciale per l'insieme delle qualità che aveva. Ha meritato il pallone d'oro"

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta Tv, Massimo Ambrosini ha parlato di Shevchenko dopo le parole di Chiellini nel suo libro 'Io Giorgio' che lo aveva definito un 'pallone d'oro come tanti'. Queste le sue parole: "Vincere un pallone d'oro non è da tutti. Shevchenko era speciale per l'insieme delle qualità che aveva: era molto ambizioso, era un vincente e aveva grande volontà di emergere sia in allenamento che in partita. Era un cannoniere incredibile perchè ogni volta che tirava in porta, i suoi tiri o erano parati o finivano in rete. Era un vincente e si è costruito la sua carriera quotidianamente."