Ambrosini su Rangnick: "Non è il Messi dei tecnici"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, tra le altre cose, ha parlato anche di Rangnick: "Il suo mancato arrivo è la logica conseguenza di quanto è successo in campo. Peraltro non parliamo del Messi dei tecnici. Sicuramente è un personaggio che può incuriosire, che ha fatto qualcosa e ha idee precise, ma non sono così convinto che al Milan avrebbe potuto incidere con certezza. Comunque, zero preclusioni, ci mancherebbe".