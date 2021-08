Amelia: "Maignan ha dato una sensazione di grande sicurezza nelle amichevoli"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, si è così espresso in diretta sul canale Twitch dell'AC Milan su Maignan: "Lo conoscevo già da prima. Ha dato sensazione di grande sicurezza nelle amichevoli; al di là del rigore parato, ma in ogni situazione è stato presente, era al suo posto, si fa sentire; non è neanche facile se indossi la maglia del Milan e se sostituisci Donnarumma. Il ragazzo mi piace e secondo me il Milan ha fatto un grande colpo: ha fatto benissimo nel Lille e devo dire che l'impatto avuto col Milan è più che positivo. È bravo con i piedi, dà sempre scarico ai difensori sapendo già fare la giocata successiva vedendo prima cosa deve fare. Esprime solidità: mi è piaciuto come ha impattato nel Milan e sicuramente questa è una cosa positiva".