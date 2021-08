Amelia su Giroud: "Ha le caratteristiche giuste per questo Milan"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, si è così espresso in diretta sul canale Twitch dell'AC Milan su Giroud e Ibrahimovic: "Ibra lo conosco benissimo, è un attaccante di assoluto livello e lo sta dimostrando ancora adesso; sembra che abbia meno di 30 anni per come sta in campo e la presenza che trasmette. Giroud è un attaccante di prima fascia. Credo che Maldini e Massara abbiano fatto un ottimo colpo perché ha caratteristiche giuste per questo Milan: è un attaccante tecnico, è di grande movimento, ha fiuto del goal e sa attaccare il pallone di testa. Con quei due attaccanti e gli altri giocatori credo che si possa ben sperare per questa squadra".