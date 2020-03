Amerini sul Milan: "Con Pioli sta diventando una squadra"

Daniele Amerini, ex centrocampista che è stato allenato anche da Stefano Pioli, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'attuale tecnico milanista: "Ho visto il Milan a Firenze con la Fiorentina e devo dire che mi ha positivamente impressionato per 75 minuti. Complimenti a Pioli, ha preso in mano una squadra non di alto livello. Boban e Maldini hanno comunque fatto un buon lavoro prendendo buoni giocatori a prezzi competitivi. Con Pioli adesso sta diventando una squadra. Se cambiano le cose in società non so cosa accadrà ma credo che comunque verrà apprezzato il lavoro di Pioli"