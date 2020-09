Amoruso su Tonali: "E' da sempre tifoso del Milan e questo conta"

L'ex attaccante Nicola Amoruso è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio e sull'arrivo di Sandro Tonali al Milan ha spiegato: "Lo ha voluto fortemente, è da sempre tifoso del Milan e questo conta. Posso dirlo perché io tra Juve, Milan e Inter scelsi i bianconeri per una questione di cuore. Si sono voluti entrambi, e va in una società che si sta ricostruendo. Un bel mix tra anziani e giovani di qualità".