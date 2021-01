Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Aurelio Andreazzoli, ex allenatore - tra le altre - di Roma, Empoli e Genoa, ha speso parole d'elogio per il Milan: "Oggi è una certezza assoluta. Vince sempre, anche quando non ha la squadra al completo. C’è tutto per pensare allo Scudetto. Prima si diceva che fosse Ibra dipendente, oggi il bomber non c’è e la squadra vince lo stesso".